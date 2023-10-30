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Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Fatma El-Ahmed Risvadi
Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 16:25

Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sesleri duyup, evinin damından sokağa bakan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi (6), isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak'ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Taraflar birbirlerine tabancalar ile ateş açtı. Bu sırada evinin damında oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmed Risvadi'nin boyuna kurşun isabet etti. Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatma'nın annesi Sevsen Risvadi de kızını kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Fatma El-Ahmed Risvadi

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