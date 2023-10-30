Silah seslerini duyup sokağa bakan kız çocuğu, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak'ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tabancalar ile ateş açtı. Bu sırada evinin damında oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmed Risvadi'nin boyuna kurşun isabet etti. Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatma'nın annesi Sevsen Risvadi de kızını kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.