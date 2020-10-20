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Haber GiriÅŸ: 20.10.2020 - 22:14 | Son GÃ¼ncelleme:

Silah seslerini duyup balkona çÄ±kÄ±nca baÅŸÄ±ndan vuruldu

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Kocaeli'ninÂ KÃ¶rfez ilÃ§esinde sokakta iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada silah seslerini duyarak balkona Ã§Ä±kan Taner Ã‡akmak (33), baÅŸÄ±na isabet eden saÃ§ma ile yaralandÄ±.Â

OlayÂ saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda,Â KÃ¶rfez ilÃ§esi HacÄ± Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re sokakta iki grup arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Silah sesleri Ã¼zerineÂ Taner Ã‡akmak balkona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada baÅŸÄ±na isabet eden saÃ§ma ile aÄŸÄ±r yaralandÄ±. KomÅŸularÄ±,Â polisi ve 112Â AciliÂ arayarak yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralananÂ Taner Ã‡akmak'Ä± Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'neÂ kaldÄ±rdÄ±.Â Sokakta park halinde bulunan bir otomobil de arka camÄ±na isabet eden saÃ§malar nedeniyle zarar gÃ¶rdÃ¼.Â 

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