OlayÂ saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda,Â KÃ¶rfez ilÃ§esi HacÄ± Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re sokakta iki grup arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Silah sesleri Ã¼zerineÂ Taner Ã‡akmak balkona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada baÅŸÄ±na isabet eden saÃ§ma ile aÄŸÄ±r yaralandÄ±. KomÅŸularÄ±,Â polisi ve 112Â AciliÂ arayarak yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralananÂ Taner Ã‡akmak'Ä± Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'neÂ kaldÄ±rdÄ±.Â Sokakta park halinde bulunan bir otomobil de arka camÄ±na isabet eden saÃ§malar nedeniyle zarar gÃ¶rdÃ¼.Â