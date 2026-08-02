Silah oyunu ölümle bitti

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Murat İmrağ, evde, ailenin çocuğu Y.D.S. (14) ile birlikte vakit geçirirken, tabancayla başından vuruldu. Murat İmrağ kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat İmrağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından yapılan ilk değerlendirmede, Murat İmrağ'ın tabancayla oynadığı sırada kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak detaylı inceleme sonrası silahın başkası tarafından ateşlendiği belirlendi. Tabancanın sahibi emekli polis F.K. ve torunu Y.D.S. gözaltına alındı. F.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.D.S. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.