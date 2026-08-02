×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Silah oyunu ölümle bitti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Emekli Polis
Silah oyunu ölümle bitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 07:00

İstanbul’da yaşayan Murat İmrağ (14), yaz tatilini geçirmek için kız kardeşiyle birlikte, 28 Temmuz’da, Sakarya’nın Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi’nde oturan aile dostlarının yanına geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Murat İmrağ, evde, ailenin çocuğu Y.D.S. (14) ile birlikte vakit geçirirken, tabancayla başından vuruldu. Murat İmrağ kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat İmrağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından yapılan ilk değerlendirmede, Murat İmrağ'ın tabancayla oynadığı sırada kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak detaylı inceleme sonrası silahın başkası tarafından ateşlendiği belirlendi. Tabancanın sahibi emekli polis F.K. ve torunu Y.D.S. gözaltına alındı. F.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.D.S. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Emekli Polis

BAKMADAN GEÇME!