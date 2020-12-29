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Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Silah kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, son yolculuğuna uğurlandı

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Silah kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı (22), memleketi Konya'da toprağa verildi. 

Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, dün Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı tank atış alanındaki eğitimde, silah kazası sonucu yaralandı. Kaldırıldığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü. Şehit Er Paltacı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Alakova Mezarlığı’na götürüldü. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkân, şehidin babası Mehmet Paltacı ile ailesi ve vatandaşlar katıldı. 

Silah kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, son yolculuğuna uğurlandı


Şehit Paltacı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Alakova Mezarlığına defnedildi. 

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