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Silah kaçakçısına operasyon: Özel bölmeli masada 6 tabanca ele geçirildi

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#Diyarbakır#Silah Kaçakçılığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 10:21

Diyarbakır’da elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayan B.Y., iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, iş yerinde yaptığı aramada, özel bölmeli masada 6 tabanca, 6 şarjör ve 100 mermi ele geçirdi. B.Y., ‘Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada bir kişinin elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle ekipler, Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazadaki iş yerine operasyon düzenledi.

Silah kaçakçısına operasyon: Özel bölmeli masada 6 tabanca ele geçirildi

Ekipler, B.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. B.Y.’nin iş yerinde arama yapan ekipler, özel bölmeli masada 6 tabanca, 6 şarjör ve 100 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Silah kaçakçısına operasyon: Özel bölmeli masada 6 tabanca ele geçirildi

 

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#Diyarbakır#Silah Kaçakçılığı#Operasyon