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Silah kaçakçılarına operasyon! Hepsi ele geçirildi

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#Bakan Yerlikaya#Silah Kaçakçısı#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 08:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; polis tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ve cumhuriyet savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız. Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Bakan Yerlikaya#Silah Kaçakçısı#Mersin

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