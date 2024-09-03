Silah kaçakçılarına geçit yok! Bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-24” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu: 975 Ruhsatsız Tabanca, 410 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 33 Uzun Namlulu Tüfek, 558 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam: 1975 Silah ele geçirildi. 1878 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;

İstanbul'da 159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 227 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana’da 61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi. 94 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin’de 45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 41 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 97 şüpheli gözaltına alındı.

81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-24” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1975 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle