Genç kadına kâbusu yaşattı: Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur | Kapıdaki adamın tek kelimesi magandayı kaçırttı

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Balıkesir'de yaşanan kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli E.G. ile çalışan arasındaki diyaloglar kameraya yansırken, panik anları da saniye saniye kaydedildi.

TORBASI DOLABA TAKILINCA HİÇBİR ŞEYİ ÇALAMADAN KAÇTI

Soyguncunun kuyumcuya girerek "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" olur dediği, topladığı altınları torbaya koyan şüphelinin kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçması ise dikkatlerden kaçmadı.

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DÜKKAN ÖNÜNDEKİ VATANDAŞ "POLİS POLİS" DİYE BAĞIRDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kuyumcu önündeki bir vatandaşın soygun girişimini fark edip, "polis, polis" diye bağırdığı ve bununla birlikte soyguncunun panik yaparak kaçmasına etki ettiği görüldü.

Öte yandan, meydana gelen olay sonrasında İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in de kuyumcuya gelerek bilgi aldığı hırsızlık olayının ardından, dakikalar sonra şüpheli E.G. polis timlerince yakalandı. Gözaltına alınan E.G. çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı yağma' suçu iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.