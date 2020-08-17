Sıladan gurbete arabalı tren

Arabalı tren, gümrüklerdeki uzun bekleme sürelerini ve araç kuyruklarını baypas ederek, Avusturya’ya kadar beklemeden yolculuk etme imkânı sunuyor. 30 yıldır nisan-kasım ayları arasında her cuma hizmet veren arabalı tren bu yıl sezona pandemi nedeniyle haziran ayında başladı. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya’dan geçip Avusturya’ya 32 saatte ulaşan tren, 100 araç ile 250 yolcu alıyor. Trenin 259 Euro’dan başlayan maliyeti araç tipine göre değişiyor. Kişiler için kabin seçeneklerinde ise fiyatlar 188 Euro’dan başlıyor. Seyahatlerinde arabalı treni kullananlar, tercih nedenlerini Hürriyet’e anlattı.

KORONA VAR, EŞİM YAŞLI

Emine Aydın: Hem korana yüzünden hem de yaşlı eşim o kadar yolu direksiyon başında geçirmesin diye tercih ediyorum.

YORULMAYACAĞIM

Soner Altun: İzmir’den Almanya’ya COVID-19 sebebiyle gidiyorum. İlk defa kullanıyorum, İzmir’den evime olan mesafe 2500 km, yorgunluk hissetmeyeceğim.

ARABAM BOZULDU

Suat Erdoğan: Aslında karayolu ile gitmem benim için daha avantajlı ama arabam bozuldu, Türkiye’de yapacak bir yer bulamadım. Bu yüzden mecburen kullanıyorum.

ÇOK DAHA GÜVENLİ

İsa Tetik: Ailemle Almanya’da yaşıyorum. Gideceğim yer trenle süre olarak daha uzun sürecek ama çocuklarım için çok daha güvenli bir yol.

ÇOCUKLAR RAHAT EDİYOR

Okan Şan: Ben Frankurt’a gidiyorum. İlk defa kullanıyorum. Çocuklar için çok rahat olacağını ve daha güvenli olduğunu düşünüyorum.



Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında beklemeden 1400 kilometre yol kat eden arabalar vagonlara böyle yükleniyor.