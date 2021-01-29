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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu

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'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu
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VAN'da polisin hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yaptığı aramada kurutulmuş elma torbası içerisine gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tuşba ilçesinde hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan ve kurutulmuş elma çuvalına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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