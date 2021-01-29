'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tuşba ilçesinde hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan ve kurutulmuş elma çuvalına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.