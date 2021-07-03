Sıla ile Ahmet Kural arasındaki dayak davası yeniden

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Sıla’yı 29 Ekim 2018’de darp ettiği iddiasıyla Ahmet Kural’a hapis cezası vermişti. Kural’ın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tanıklar dinlenmediği ve olay yerinde keşif yapılmadığı için kararı bozdu. Bozma kararının ardından dava İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden görülmeye başladı.

‘YAPMA, DİYE BAĞIRIYORDU’

Duruşmada Sıla ve Ahmet Kural’ı avukatları temsil etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağla Yılmaz o gece yaşananları şöyle anlattı: “Arkadaşımın evindeydim. Gece 03.00-04.00 gibiydi. Cam kenarında sohbet ediyorduk. Yan taraftaki evin Ahmet Kural’ın evi olduğunu biliyorduk. Penceremiz açıktı. Sesler gelmeye başladı, bağrışmalar başladı. Ahmet Kural, ‘Seni öldürürüm, o..., dayak istiyordun sen’ şeklinde sözler söylemeye başladı. İki ev arası 3-4 metre vardır. Arada beton gibi bir şey de yok, sadece ağaçlar vardı. Bağrışma seslerinden dayak attığı kesin bir şekilde belliydi. 15-20 dakika bağrışma sesleri duyduk. Onun karşılığında Sıla da ‘Yapma’ diye bağırıyordu.”

Kural ve Sıla’nın çıkartmış olduğu sesin desibelinin keşif esnasında ne şekilde sağlanacağının belirlenmesinin güç olması nedeniyle keşfin yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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