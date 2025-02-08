Sıla bebekte verilen cezalar vicdanları yaraladı

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TEKİRDAĞ’IN Malkara ilçesinde geçen yıl yaşanan korkunç olay tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. 2 yaşındaki Sıla bebek, bırakıldığı komşunun çocukları tarafından darp edilip cinsel istismara uğrayınca hastanelik olmuş, entübe edilmişti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada, Bakiye Yeniçeri (30), birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (58), komşusu ve çocuklardan K.A.’nın babası Kani A. (33) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (15) ve K.A. (14) tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Sıla ise, 7 Ekim’de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., ilerleyen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

ANNEYE İNDİRİM YOK

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün karar duruşması görüldü. Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri, ‘ihmali davranışla kasten öldürme’den 24 yıl, ‘suç delillerini karartma’dan 3 yıl, ‘suçu bildirmeme’den 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuklardan K.A.’ya ‘kasten öldürme’den 13 yıl 6 ay, ‘cinsel istismar’dan 7 yıl olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay yıl hapis cezası verildi. Diğer suça sürüklenen çocuk G.K. ise ‘cinsel istismar’dan 7 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan anne Bakiye Yeniçeri’ye verilen cezalarda indirim uygulamadı. Davada tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri’nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K. A.’nın babası Kani A. ise beraat etti.

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‘CEZASIZ KALANLAR VAR’

Davaya TBMM Araştırma Komisyonu’ndan temsilci olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, karara şu sözlerle tepki gösterdi: “Ortada bir sistem var, fuhuş sektörüne sürüklenmiş bir kadın, uyuşturucu kullanan bir kadın ve anne var. Ondan bu anlamda yararlananlar var. Kendisi problemli olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tedbir alamadığı çocuklar var ve o çocuklar başka bir çocuğun hayatına mal oldular. Bu dava doğru sonuçlanmamıştır. Anne suçludur, cezasını almıştır, almalı. 2 küçük çocuk, suça sürüklenmiş çocuk suçludurlar, cezalarını almalıdırlar. Ama buna asıl neden olanlar, sorumluluk sahibi olanlar, yetki sahibi olanlar hesabını vermemiştir.”

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‘BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI’

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, verilen kararın bekledikleri gibi olmadığını söyledi: “Yetişkinlerden Kani A. ve Sanlı Ö., kişi hürriyetini yoksun kılma ve cinsel saldırı suçlarından beraat etti. Sıla’nın ölümüne giden yolda döşenen taşlar, birilerinin ihmali yüzünden oluştu. Bu konuda ihmali olan herkesin tek tek araştırılmasını istiyoruz. Bundan sonra da bu işin takipçisi olacağız. Suçu olan herkes yargı önüne çıkacak ve hesap verecek.”

TEYZE TATAR: ‘ASIL SUÇLULAR BERAAT ETTİ’

Sıla’nın teyzesi Aslı Tatar, duruşma sonrası yaptığı açıklamada verilen cezaların hiçbirinin kendisini tatmin etmediğini söyledi: “Bu olayda benim gözümde en büyük suçlu Sanlı. Bakiye’yi fuhşa sürükleyerek, uyuşturucu kullandırmıştır. Kani ile tanıştıran da Sanlı. Yani tamam çocuklar cezalarını aldı, Bakiye cezasını aldı ama hak eden, hak ettiği cezayı almadı. Onlar elini kolunu sallayarak gezecekler. Çocuklar 7 yıl sonra tekrar çıkacaklar, tekrar bir Sıla’nın canı yanacak, tekrar bir aile paramparça olacak.

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SILA’NIN KEMİKLERİ SIZLIYOR

Bu olaydan dolayı benim kız kardeşim intihar etti, psikolojisi bozuldu. Biz paramparça olduk. Şu an Sıla’nın da benim kız kardeşimin de mezarda kemikleri sızlıyor, çünkü hak eden hak ettiği cezayı almadı. Vicdanları rahat mı herkesin? Bu akşam herkes başını yastığa rahat koyacak mı? Beraat etmek ne demek? Ama bu süreç bitmedi. Tekrar Kani’den ve Sanlı’dan şikâyetçi olacağım. Gereken neyse hepsini yapacağım.”

AİLE BAKANLIĞI İTİRAZ EDECEK

Davaya en başından beri müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak. Edinilen bilgilere göre Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden “üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın” cezalandırılması ve ayrıca sanık Bakiye Yeniçeri ile sanık K.A.’nın babası Kani A.’nın “kasten öldürme suçu”na iştirakten ceza almasını talep edecek.