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Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

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#Sıla Bebek#Tekirdağ#Malkara
Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:30

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin cenazesi morgdan alındı.

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Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

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Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Teyzeleri gözyaşlarına boğuldu

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#Sıla Bebek#Tekirdağ#Malkara

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