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Sıla bebeğin sağlık durumu kritik... Tutuklu çocuk zanlılar olay yerine getirildi: Yoğun güvenlik önlemi

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#Sıla Bebek#Tekirdağ#Cinsel İstismar
Sıla bebeğin sağlık durumu kritik... Tutuklu çocuk zanlılar olay yerine getirildi: Yoğun güvenlik önlemi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 14:51

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yer gösterme işlemi öncesinde Camiatik Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, Gökçeşme Sokak'ı şerit çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Zanlılar 13 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki G.K. savcı eşliğinde olayın gerçekleştiği eve getirildi.

İşlemin ardından zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında evden çıkarılarak cezaevine götürüldü.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Bu arada S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor.

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Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ANNENİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 ZANLI TUTUKLANDI

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

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Soruşturma kapsamında anne B.Y (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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#Sıla Bebek#Tekirdağ#Cinsel İstismar

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