Sıla bebeğin durumu ciddi

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Baygın haldeki çocuğu muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Muayene edilen Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı. Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., onun 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu tutuklandı. Yeniçeri ‘çocuğu ihmal’ suçundan tutuklandı.

DİŞ İZLERİNİN SAHİBİ ARANIYOR

Soruşturma sürerken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de bir açıklama yaptı ve 2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiğini de açıkladı. Soruşturma kapsamında Sıla’nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İs-mail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla’nın vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda inceleme başlatıldı. Sıla’nın hastanedeki yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.