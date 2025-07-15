Sikorsky’yle havalara uçuran selamlaşma

Haberin Devamı

Suriye’nin Lazkiye kırsalında 3 Temmuz’da başlayan ve Hatay sınırına yaklaşan orman yangınına Türkiye’den de ekipler müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alındığı sıralarda müdahale yapan Sikorsky tipi askeri helikopter Yayladağı ilçesindeki gölden su alırken, 5 yaşındaki Hifa Sakarya ile babası Ahmet Serhat Sakarya pilota el salladı. Hifa’nın kendisine el salladığını fark eden Sikorsky pilotu da el sallayarak karşılık verdi.

Ahmet Serhat Sakarya, pilotun bu jestini cep telefonuyla kaydederken, Hifa büyük sevinç yaşadı. Ahmet Serhat Sakarya, “Burada yangından dolayı askeri helikopterler ilçeye sürekli gidip geliyordu. Biz de Yayladağı Barajı’ndan su aldıklarını duyunca, kızımın helikopterleri daha yakından görmesi için oraya gittik. Kızıma ‘Seni görecekler, el salla’ dedim. Sağ olsun, pilot da Hifa’yı fark etti ve kendisi de el salladı. Kızım mutluluktan öpücükler atıp havalara zıpladı. Diğer pilotlara da aynı şekilde zıplayarak ve daha çok görünmeye çalışarak el salladı. Birkaç pilot daha selam verdi.