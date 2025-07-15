×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sikorsky’yle havalara uçuran selamlaşma

Güncelleme Tarihi:

#Sikorsky#Orman Yangını#Helikopter
Sikorsky’yle havalara uçuran selamlaşma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

HATAY’ın Yayladağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan Sikorsky tipi askeri helikopterin pilotu, Hifa Sakarya’ya (5) el salladı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Hifa’nın babası Ahmet Serhat Sakarya (34), “Biz onlara el salladık. Onların da karşılık vereceğini tahmin etmiyorduk. Pilot el sallayınca kızım mutluluktan öpücükler atıp havalara zıpladı” dedi.

Haberin Devamı

 Suriye’nin Lazkiye kırsalında 3 Temmuz’da başlayan ve Hatay sınırına yaklaşan orman yangınına Türkiye’den de ekipler müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alındığı sıralarda müdahale yapan Sikorsky tipi askeri helikopter Yayladağı ilçesindeki gölden su alırken, 5 yaşındaki Hifa Sakarya ile babası Ahmet Serhat Sakarya pilota el salladı. Hifa’nın kendisine el salladığını fark eden Sikorsky pilotu da el sallayarak karşılık verdi.

Sikorsky’yle havalara uçuran selamlaşma

Ahmet Serhat Sakarya, pilotun bu jestini cep telefonuyla kaydederken, Hifa büyük sevinç yaşadı. Ahmet Serhat Sakarya, “Burada yangından dolayı askeri helikopterler ilçeye sürekli gidip geliyordu. Biz de Yayladağı Barajı’ndan su aldıklarını duyunca, kızımın helikopterleri daha yakından görmesi için oraya gittik. Kızıma ‘Seni görecekler, el salla’ dedim. Sağ olsun, pilot da Hifa’yı fark etti ve kendisi de el salladı. Kızım mutluluktan öpücükler atıp havalara zıpladı. Diğer pilotlara da aynı şekilde zıplayarak ve daha çok görünmeye çalışarak el salladı. Birkaç pilot daha selam verdi.                    

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sikorsky#Orman Yangını#Helikopter

BAKMADAN GEÇME!