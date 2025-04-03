‘Sikke’ davasında bilirkişi raporu: Paha biçilemez fiyatı yoktur

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Karaman’ın Ermenek ilçesi İkizçınar Köyü’nde ava giden emekli Adem Algül, köyün üst tarafındaki dağlık alanda Amfora (antik testi) içerisinde 247 gümüş sikke buldu. Çevredekilerin “el altından satarsan çok zengin olacaksın” telkinlerine rağmen Algül, sikkeleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti. Taşınır Kültür Varlıkları Müze Müdürlüğü tarafından incelemeye alınan sikkeler, envanterlik eser olarak değerlendirilip, kültür varlığı olarak “Müze Envanter Defteri”ne kaydedildi. O dönem hüküm sürmüş 20 ayrı devlete ait olduğu değerlendirilen sikkelerin, Milattan Önce 5. ve 6. yüzyıllara ait olduğu belirlendi. Sikkeleri teslim eden Algül’e 155 bin 350 lira “kıymet takdiri” olarak ödeme yapılmasına karar verildi. Ödülü az bulan Algül, Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi, sikkelerin kıymet değerinin yapılması için bilirkişiden rapor istedi.





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KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda şöyle denildi: “246 adet gümüş sikkenin tamamı Klasik Dönem Doğu Akdeniz Havzası’nın en önemli darplarındandır. Korunması Gerekli Kültür Varlıkları kapsamındadır. Gümüş sikkelerin kıymet değerine ise, bir arkeoloji ve sanat tarihi bilimine yaşamını adamış biliminsanı olarak herhangi bir fiyat tespiti yapmamız imkânsızdır. Fiyatı yoktur. Mahkemeniz herhangi bir fiyat kıstası oluşturamaz. Bu tip eserleri müzelere getiren kişilere, kurulan komisyonların saptadığı belirli tutara dayalı bir tür ‘teşekkür bedeli’ takdir etmektedir. Kıymet takdiri ise tarafımızca mümkün değildir. Dosyaya konu olan eserlerin tümü müze koleksiyonlarını tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca kültürel mirasımızı korumak ve bu konuda bilinçli olmak her bir ülke vatandaşı olarak üzerimize düşen bir sorumluluktur.”

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