Sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün milletvekillerine bir dizi uyarılarda bulundu. Özellikle, son günlerde art arda yaşanan felaketler ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili partililerin tutumuyla ilgili değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Son günlerde arka arkaya birçok olay yaşandı. Sıkıntılı süreçlere tanık olduk. Üzerinde hassasiyetle durmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Bunu zedeleyecek davranışlardan kaçının.”

Bir milletvekilinin, parti örgütlerinden yakınarak, ‘Yerelde yeteri kadar aktif ve verimli olmadıklarını’ söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sadece onların değil, sizin de göreviniz. Her şeyi başkalarından beklemeyin. Neden bekliyorsunuz? Eğer sorun varsa yardımcı olun” çıkışında bulundu.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Erdoğan bu değerlendirmesinin ardından, vekillere sosyal medya uyarısında da bulundu. Erdoğan, “Sosyal medya gibi platformları çok daha düzgün kullanmalıyız. Bir şey paylaşırken dikkatli olmalısınız. Gereksiz tartışmalara girmeyin” diye konuştu.

SPOR-SİYASET İLİŞKİSİ

Trabzonlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası, ‘Bu yıl Trabzonspor’un şampiyon olacağını’ söylemesi sebebiyle Erdoğan, toplantıda “Daha önce de söyledim. Spora siyaset karıştırmayın. Bunların kötü sonuçları oluyor” dedi. Erdoğan, daha önce de Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Nihat Özdemir’i arayarak benzer uyarıda bulunmuştu.

Bazı milletvekilleri sadece bakanlar değil, Karayolları Genel Müdürü gibi önemli kurumların başında olan bürokratların da sahaya inmesini, illere gidip vatandaşla görüşmesini istedi. Bir vekil, “Halkın ne istediğini, sorunlarını bizim gibi onlar da dinlesinler” dedi. Cumhurbaşkanı, “Bunu yapabiliriz, olabilir” dedi.

ŞEHİDE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Van’daki ikinci çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat’ın İstanbul’daki cenazesine katıldı. Erdoğan şehidin babası Adnan Erat’ın koluna girerek, top arabasına konulan Türk bayrağına sarılı tabutun ardından saygı yürüyüşü yaptı. Ataköy 5. Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’nde düzenlenen törene Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutun başında konuştu. Erdoğan, “Cihan kardeşimin özellikle ve öncelikle ailesine Rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle şunu da söylemek durumundayım: Bir tarafta Van’daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib’de şu anda yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki, şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek, korkarak değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin ‘Keşke ben de o makama ulaşsaydım’ niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz” diye konuştu.

Şehidin annesi Safiye Erat da oğlunun tabutu başında “Bak yavrum ne kadar kalabalık. Devlet düğününde yavrum. Beni yanına al yavrum” diyerek feryat etti. Erat’ın yakını Mustafa Koç, “İlk çığ felaketinden sonra gece birliğine döndüğünde babasını aramış. ‘Baba 4 kişiyi çıkardık. Sabah tekrar gideceğim. Telefon çekmeyebilir. Merak etmeyin’ demiş. Son konuşmaları oldu bu” dedi.

Aynı çığ felaketinde şehit olan askerlerden Özen Akçam, Oğuzhan Ulaş Avcı, Ramazan Süslü, Özgür Işık, Muammer Keskin, Cihan Erat ile Hakkâri’de el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik de dün memleketlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (Özgür ALTUNCU Burcu Purtul UÇAR / İSTANBUL)