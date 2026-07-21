Şike şüphelileri savcılıkta

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘futbolda bahis ve şike’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Temmuz’da 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yurtdışında olduğu tespit edildi. 17 kişi dün adliyeye götürüldü. Savcılık, yasal bahis sitelerinden kulüp yöneticilerine ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan verileri alarak çalışmalar gerçekleştirdi. ‘Rakip takım lehine olan, gol İçerikli (alt-üst vb) ve oyuncu yönünden oynanan bahisler’ kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edildi.

KİM KAÇ KUPON YAPTI

Savcılık dosyasında, şüphelilerin tamamının ‘yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına rakip takım lehine veya gol bahisleri oynadıkları’ öne sürüldü.

İsimler ve tespit edilen kupon sayıları şu şekilde sıralandı...

- Savaş Tatil (Adanaspor AŞ): 124 kupon.

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- Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü): 78 kupon.

- Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü): 14 kupon.

- Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü): 12 kupon.

- Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü): 144 kupon.

- Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü): 1488 kupon.

- Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü): 996 kupon.

- Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü): 53 kupon.

- Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri AŞ): 27 kupon.

- Ali Şen (Boluspor Kulübü): 61 kupon.

- Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü): 28 kupon.

- Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü): 22 kupon.

- Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü): 218 kupon.

- Maruf Güneş (Galatasaray): 48 kupon.

- Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü): 50 kupon.

- Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü): 16 kupon.

- Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü): 18 kupon.

Savcılık ifadelerinin ardından Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Özgür Durşen tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir ve Maruf Güneş’e ev hapsi, Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin, Barış Orhunbilge’ye de yurtdışına çıkış yasağı uygulanması istendi. 15 şüpheli hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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