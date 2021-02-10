Şike kumpas davasında dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen davada, sanık savunmaları sona erdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyet dava dosyasının, mütalaasını açıklamak üzere duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 3 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıla kadar 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor. Heyet, 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmada firari sanıklarla, haklarında yalnızca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış ve böylece sanık sayısı 87'ye düşmüştü.