Meclis'te 'İmamoğlu' tartışması: ‘Şikayetler CHP içinden’

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AK Parti kanadından Meclis’te yapılan değerlendirmeler şöyle:



Harun Mertoğlu (AK Parti Rize Milletvekili): Meclis kapandı, muhalefetin kürsüyü işgal etmesinden dolayı. Soruşturmanın tamamı aslında -ihaleye fesat karıştırmak, yolsuzluk falan gibi suçlamaların da çoğu da hepsi de- CHP’nin kendi içindeki kişiler tarafından yapılan şikâyetler üzerine başlamış. Yani böyle savcılığın resen soruşturma başlatma yetkisi olduğu hâlde, bu soruşturmalar da benim bildiğim kadarıyla, CHP’lilerin şikâyeti üzerine başlamış. Biz Türk yargısına güveniyoruz.

Adem Çalkın (AK Parti Kars Milletvekili): Milletimiz bizden, emeklilerimiz bizden ikramiye bekliyor. Çarşıda, sokakta bu soru bize çok soruluyor. Maalesef iki gündür Genel Kurulumuzda milletin iradesi gasp edilerek milletin yararına olacak işleri de yapamıyoruz. Yine, CHP’nin kendi içerisinden yapılan şikâyetler üzerine savcıların devreye girmesi, hukukun işlemesini hep birlikte saygıyla karşılamalıyız. Elbette 16 milyon insanın hakkı, hukuku, İstanbul’un bekleyen sorunlarının çözümü için gerekli bütçenin de bir hayalperestlik uğruna kullanılmasına müsaade edilmemelidir. Hukuk bunun gereğini yapacaktır.

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Nazım Elmas (AK Parti Giresun Milletvekili): Birçok hukuki süreçlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanmalar olabiliyor ama bunun bir süreci var, bu sürecin saygıyla takip edilmesi gerekiyor. Buna başlangıçta önyargıyla yaklaşmak ve Türkiye Cumhuriyeti devletini de gerek içte gerek dışta küçük düşürücü birtakım eylemlere yönelmek, özellikle Türkiye Yüzyılı döneminde hiç de şık olmayan davranışlar.

KOLONYA GERGİNLİĞİ

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle gerginlik yaşandı. Olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. AK Parti milletvekilleri Başarır’ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürerken de gülüşmeler yaşandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır’a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi.



