Şikâyetinden vazgeçti, dava düştü

İstanbul İstiklal Caddesi’nde geçen eylül ayında Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.T., hakkında çıkan cinsel taciz haberleri nedeniyle işten çıkarıldığı ve linç edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmak üzere geldiği İstanbul Adalet Sarayı’nda 21 Eylül’de gözaltına alınarak ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. S.T.’nin genç kadını Yenikapı Metro İstasyonu’nda takibe başladığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede S.T.’nin ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapsi istendi.

‘KÖTÜ NİYETİM YOKTU’

S.T., İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, herhangi bir kötü niyeti olmadığını belirterek, “Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklık vardı. Duymaz diye yanına oturdum. Herhangi bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu olan S.T. cezaevinden, müşteki Ö.K. ise İzmir’den SEGBİS ile katıldı. Uğraşmak istemediğini belirten Ö.K., şikâyetinden vazgeçtiğini söyledi.

Ö.K.’nin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine mahkeme, S.T. hakkındaki davanın düşürülmesine ve tahliyesine karar verdi.

ADIM ADIM İZLEMİŞTİ



S.T.’nin genç kadını Yenikapı Metro İstasyonu’nda takibe başladığı öne sürüldü. Takip, İstiklal Caddesi’nde kameralara böyle yansıdı.