Şikayetçiyiz! 'Babamızın cinsel saldırısına maruz kaldık'

22 Ocak’ta gözaltına alınan emlakçı baba, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Davanın 14 Temmuz’da görülecek duruşması öncesi kardeşler, babalarının tutuklanmasını istedi.

‘SESİMİZİ DUYUN’

Tacizin çocukluktan itibaren başladığını iddia eden H.G., “6 yaşından 20 yaşına kadar cinsel tacize, şiddete maruz kaldım. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Bir insan, evladına bunları nasıl yapabilir? Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz. Sesimizi duyun” dedi.



Yaşadığı travma nedeniyle 2 kez intihara kalkıştığını ileri süren kız kardeşlerden S.D., “Sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş” diye konuştu.



Kız kardeşlerden S.D. ise “Hukuk mücadelesi veriyoruz ve vicdanı olan insanlardan destek bekliyoruz. Bize bunları yaşatan şahsın tutuklu yargılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.





