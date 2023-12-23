Şikâyetçi sayısı 21’e yükseldi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Güzel ve Nuray Şengüler için ek iddianame hazırladı, yargılamayı yapan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi de bu iddianameyi kabul ederek iki ismi müştekiler arasına aldı. Böylece 19 olan müşteki sayısı 21’e yükseldi. Dava ilk olarak 18 müşteki ile açılmış, daha sonradan Mert Zeydanlı müşteki olarak eklenmişti.

‘KUVVETLİ AKLAMA ŞÜPHESİ’

Sanıkların para trafiğini inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporunda sanık Atilla Yörük ve kardeşi Ali Yörük’ün banka hesap hareketlerine dikkat çekildi. MASAK raporunda Ali Yörük, eşi Aslı Yörük ve Atilla Yörük’ün çok fazla para transferi yaptığını, kuvvetli aklama şüphesi olduğu belirtildi.