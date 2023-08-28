Şikayet etti; tüfekle öldürüp 'eşimle ilişkisi vardı' dedi

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Olay, önceki gün Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak'ta meydana geldi. Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 2 çocuk babası Ümit Demir ile eşi 4 yıl önce ölen 3 çocuk babası Bünyamin Karatay arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne giden Demir, Karatay'ın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit Demir'in evine gitti. Ümit Demir, av tüfeği ile Bünyamin Karatay'ı evin girişinde ikisi kalbinden biri dizinden olmak üzere pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı.

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Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ümit Demir kendine ait 44 KC 863 plakalı kamyonetle Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi işlemleri tamamlanan Bünyamin Karatay, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı saatlerde polis eşliğinde adliyeye çıkarılan Ümit Demir tutuklandı. Ümit Demir ifadesinde Karatay’ı eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Ümit Demir kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bünyamin Karatay’ın yakınları ise cinayetin para meselesi yüzünden yaşandığını öne sürdü.