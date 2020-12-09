‘Şikayet değil hizmet zamanı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir ziyaretinde bir iktidarın başarısının ekonomi politikalarıyla ölçüleceğini söyledi, “Beylerin paşaların yanında değilim ben. Garibanların yanındayım. Kim senin dostların diye soruyorlar. Benim dostlarım apartman görevlileri, taşeron işçileri, çiftçiler, işçiler. Ben ağaların, beylerin dostu değilim. Onlar da zaten beni dost olarak görmez” diye konuştu.

İzmir’de dün Bayraklı Belediyesi’nde düzenlenen apartman görevlilerine yönelik toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Hiçbir politikacı sizi hatırlamaz bile. Ne görev yaptığınızı bile bilmez ama bu kardeşiniz apartman görevlilerinin ne olduğunu, apartmanda yaşayanların tamamının dertlerine tanık olduğunu bilir. Sorunlarınıza bugüne kadar çıkıp birileri eğildi mi? 1 milyonun üstündesiniz ama örgütlü değilsiniz. Büyük bir güçsünüz. Sizin hakkınızı politika olarak ben savunacağım, başkalarının sizi ezmesine asla izin vermeyin.

‘GÜNEŞ GÖRMEYE HAKKINIZ VAR’

COVID -19 var, sokağa çıkmak yasak. Apartmandakilerin ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Apartman görevlileri. Ben apartman görevlisi olup maske bulamayan apartman görevlisi biliyorum. Sizin de güneş görmeye hakkınız var, sizin çocuklarınızın da parkta oynamaya hakkı var, yeşillik görmeye hakkı var. Hak talep edin, örgütlenirseniz sizin adınıza biri kalkar konuşur.

Saman ithal ediyoruz. Niye? Bu ülkede tarla mı bitti, güneş, su, çalışacak adam mı yok? Açıklama yapıyorlar, ‘Efendim gençler iş beğenmiyor’. Hangi işi, bana söyle. 10 binlerce kişi iş istiyor. İktidar, bizim belediyelerimiz hizmet vermesin diye engelliyor. Bunu yapanlarda akıl mı var? Ama belediye başkanı arkadaşlara söyledim, ne yaparlarsa yapsınlar asla şikâyet etmeyeceksiniz, hizmet götürmeye devam edeceksiniz. Şikâyet etme zamanı değil, halka hizmet götürme zamanı.”

DEPREMİN SİMGE İSİMLERİ AYDA VE ELİF’E ZİYARET





Kılıçdaroğlu İzmir programı kapsamında depremin simgelerinden olan ve enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve babası Uğur Gezgin ile sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, yine enkazdan kurtarılan annesi Fidan Gezgin ve ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile Bornova’daki evlerinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Genel Kurulu’nda “Aday olacak mısın?” diye laf atan AK Partililere karşılık “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi?” sözleri CHP grubunda alkışlar ve “Bravo” seslenişleriyle karşılanmıştı. AK Partili Bülent Turan ise dün yaptığı açıklamada bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: “Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. ‘Siyasi dostları’na rağmen aday olamaz. Sözünün arkasında durabiliyorsa ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak bu demokratik hakkımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum.”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da basın toplantısında, yüksek olasılıkla 2021’in seçim yılı olacağını söyledi. Paylan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun net bir adaylık açıklaması olup olmadığı kendi takdirleridir” dedi. (ANKARA)