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Sık sık arızalanan robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde parçaladı

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#Sivas#Turgay Abuş#Ropot Süpürge
Sık sık arızalanan robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde parçaladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 09:17

Sivas'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş (39), alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.

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Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı. İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı. Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı. Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sık sık arızalanan robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde parçaladı

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#Sivas#Turgay Abuş#Ropot Süpürge

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