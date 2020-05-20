Sık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Sıkın Zıt Anlamlısı

Birbirine çok yakın olan ya da aralık bulunmayan durumlar için sık sözcüğü kullanılmaktadır. Maddesel olarak gerçek anlamda kullanırken mecazi anlamda da ele alınabilmektedir. Sık sözcüğün için zıt anlamlısı ise, ‘seyrek’ kelimesi üzerinden karşımıza çıkıyor.

Sık Zıt Anlamlısı

Sık sözcüğüne karşılık olarak zıt anlamlı şekilde, ‘seyrek’ kelimesini amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Tam tersi olarak seyrek sözcüğü birbirine çok uzak olan veya belirli aralık bulunan durumlar için seyrek denir.

‘’Onun saçları oldukça seyrek hale gelmiş.’’

‘’Artık çok sık konuşuruz.’’

‘’Seyrek görüşmemize rağmen oldukça anlaştık.’’

Bu şekilde daha birçok farklı cümle ile beraber sık sözcüğü ve zıt anlamlısı seyrek kelimesini kullanabilirsiniz. Gündelik yaşamda yaygın kullanılan kelimeler olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda tek başına da amaca uygun değerlendirebilirsiniz. Sık sözcüğüne karşılık gelen en doğru zıt anlamlı kelime seyrektir.