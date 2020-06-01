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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Siirt'ten acı haber! İki asker şehit

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Siirt’in Pervari ilçesinde kontrolden çıkan zırhlı araç uçuruma yuvarlandı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Zırhlı araç kazasında 2 şehit, 6 yaralımız var" dedi.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Zırhlı araç kazasında 2 şehit, 6 yaralımız var" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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