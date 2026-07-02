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Siirt’te yürekleri ısıtan olay! Evine yuva yapan kumruya sahip çıktı

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#Hacer Tetik#Kumru#Yuva
Siirt’te yürekleri ısıtan olay Evine yuva yapan kumruya sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 10:13

Evin açık camından giren ve kolilenmiş dolabın üzerine yuva yapan kumruya sahip çıkan Hacer Tetik isimli vatandaş “Yumurtasını ve yavrusunu büyütene kadar onlara sahip çıkacağım ve yemek bırakacağım” dedi.

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Siirt merkezde Algül Mahallesi'nde yaşayan Hacer Tetik, sabah saatlerinde kumru sesiyle uyandı. Sesin geldiği yeri arayan Tetik, odasında kolilenmiş buzdolabının üzerinde bir kumrunun yuva yaptığını fark etti. Açık bıraktığı pencereden içeri giren kumruyu görünce şaşıran Tetik, kuş için su ve yem bıraktı.

Siirt’te yürekleri ısıtan olay Evine yuva yapan kumruya sahip çıktı

"ALLAH'IN BANA GÖNDERDİĞİ GÜZEL BİR MİSAFİR"

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Hacer Tetik, "Hava sıcaklarından dolayı geceleri penceremi açık bırakıyorum. Sabah bir kumru sesiyle uyandım. Kumrunun sesinin nereden geldiğini bulmak için göz gezdirdim ve odada bulunan kapalı kutudaki buzdolabının üzerinde yuva yaptığını gördüm. Çok sevindim. Kumruya su ve yem bıraktım. Evcil olmayan bir kumrunun bir insanın yaşadığı odada yuva kurmasına çok şaşırdım. Kumru yumurtasını ve yavrusunu büyütene kadar onlara sahip çıkacağım ve yemek bırakacağım. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Odalarda veya balkonlarda yuva yaptıkları zaman lütfen onlara güzel bakalım. Kumru, Allah'ın bana gönderdiği güzel bir misafirdir" diye konuştu.

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#Hacer Tetik#Kumru#Yuva

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