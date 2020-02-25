Siirt'te yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan kadın hastaneye yetiştirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sürdüğü ilçeye bağlı Doğanköy'ün Karamık mezrasında yaşayan 51 yaşındaki Sariye İnal'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle durumunun ağırlaştığını bildiren yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.

Yolun kardan kapalı olması nedeniyle mezraya ulaşamayan ekiplerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Timleri harekete geçti.

Vali Ali Fuat Atik'in talimatıyla Jandarma İnsansız Keşif Uçağıyla (JİKU) hava desteği sağlanarak gözlem yapılan bölgede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle yol, 3 saat süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Mezraya ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İnal, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.