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Siirt’te yolcunun valizinden 25 kilo uyuşturucu çıktı

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#Siirt #Uyuşturucu#Minibüs
Siirt’te yolcunun valizinden 25 kilo uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 17:09

Siirt’te, polisin durdurduğu minibüste, valizindeki 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram afyon sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin ile yakalanan R.A. tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Veysel Karani Beldesi Şehit Bünyamin Torğut uygulama noktasında, şüphe üzerine minibüs durduruldu.

Polisler, yaptıkları aramalarda R.A.'nın valizinde 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram afyon sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. ​Gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Siirt #Uyuşturucu#Minibüs

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