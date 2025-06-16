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Siirt'te ve Şırnak'ta acı son: Yaşlı çift ve genç kız yaşamını yitirdi

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#Siirt#Elektrik Akımı#Olay Yeri İnceleme
Siirtte ve Şırnakta acı son: Yaşlı çift ve genç kız yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 13:33

İki şehirde aynı facia yaşandı. Elektrik akımı üç can aldı. Siirt'te evlerinde elektrik akımına kapılan yaşlı çiftin, cansız bedenlerine ulaşıldı. Şırnak'ta ise 16 yaşındaki genç kız halı yıkadığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde meydana geldi. Yaz aylarını köyde geçiren Behice Kilvan ile eşi Hüseyin Kilvan'dan haber alamayan yakınları, evlerine gitti.

Çifti yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Siirtte ve Şırnakta acı son: Yaşlı çift ve genç kız yaşamını yitirdi

İncelemede çiftin, elektrik akımına kapıldıkları tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

16 YAŞINDAKİ KIZ HALI YIKARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Şırnak'ta elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeniaslanbaşar köyündeki evlerinin damında halı yıkayan Elif U. (16) elektrik akımına kapıldı.

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İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.

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#Siirt#Elektrik Akımı#Olay Yeri İnceleme

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