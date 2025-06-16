Siirt'te ve Şırnak'ta acı son: Yaşlı çift ve genç kız yaşamını yitirdi

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Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde meydana geldi. Yaz aylarını köyde geçiren Behice Kilvan ile eşi Hüseyin Kilvan'dan haber alamayan yakınları, evlerine gitti.
Çifti yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
16 YAŞINDAKİ KIZ HALI YIKARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Şırnak'ta elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeniaslanbaşar köyündeki evlerinin damında halı yıkayan Elif U. (16) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.