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SİİRT (İHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Pervari-Siirt karayolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alının 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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