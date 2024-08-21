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Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı... Kurtalan Kaymakamı'ndan açıklama

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#Siirt#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı#Gaz
Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı... Kurtalan Kaymakamından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 16:16

SİİRT’te, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait boru hattında karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldi. Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, “Hattaki gaz basıncı, kontrollü bir şekilde düşürülüyor.” ifadelerini kullandı.

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Siirt- Kurtalan kara yolunda öğle saatlerinde TPAO boru hattında karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve TPAO ekipleri sevk edildi. Ekipler, gaz basıncının düşürülmesi için çalışma başlattı.

Kaymakam Samet Serin, yaptığı açıklamada, sızıntının boruda meydana gelen bir patlaktan kaynaklandığını belirterek, “Hattaki gaz basıncı, kontrollü bir şekilde düşürülüyor. Bu süreç tamamlandığında borudaki patlak tamir edilecek ve hat yeniden güvenli bir şekilde devreye alınacak. Halkımız müsterih olsun, gerekli tüm müdahaleler yapıldı ve yapılıyor. Gaz sızıntısı kontrol altına alındı, tehlikeli bir durum yok. Zehirli ve patlayıcı bir durum söz konusu değil" dedi. (DHA)

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#Siirt#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı#Gaz

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