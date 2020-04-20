MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt'te teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
GeriGündem Siirt'te teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Yücel DURAK/BAYKAN (Siirt), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Siirt'te teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Abone Olgoogle-news

SİİRT'in Baykan ilçesinde Tandır Dağı yamacına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan ilçesindeki Tandır Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk ana baskı düzenekli EYP tespit etti. Çağırılan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), geniş güvenlik önlemleri altında EYP'yi kontrollü şekilde imha etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle