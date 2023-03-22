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Siirt’te terör örgütü propagandası yapan 89 kişiye yasal işlem

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#Siirt#Polis#Terör
Siirt’te terör örgütü propagandası yapan 89 kişiye yasal işlem
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:24

SİİRT’te jandarmanın ocak ayından beri gerçekleştirdiği çalışmalarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 89 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Yasa dışı bahis, müstehcenlik ve dolandırıcılık içeren 3 bin 282 internet sitesi de kapatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerin 1 Ocak- 22 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 89 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 301 sosyal medya hesabı da kapatıldı.

Ayrıca, ekiplerin tespit ettiği 2101 yasadışı bahis, 1125 müstehcenlik ve 56 oltalama denilen dolandırıcılık siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek kapatıldı. (DHA)

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#Siirt#Polis#Terör

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