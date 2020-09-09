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SİİRT (AA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

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Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
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Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne üye olmaktan hakkında arama kaydığı bulunan M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

M.Y. yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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