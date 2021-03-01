MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt'te sokak ortasında dehşet!
GeriGündem Siirt'te sokak ortasında dehşet!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Siirt'te sokak ortasında dehşet!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Siirt'te sokak ortasında iki grup arasındaki silahlı kavga sonucu üç kişi ağır yaralandı. 3 kişiye ateş ederek yaralayan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

10
  • Siirtte kanlı kavga 3 kişi ağır yaralandı
  • Siirtte kanlı kavga 3 kişi ağır yaralandı
  • Siirtte kanlı kavga 3 kişi ağır yaralandı
  • Siirtte kanlı kavga 3 kişi ağır yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

SİİRT kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaralandı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Siirtte sokak ortasında dehşet
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Siirtte sokak ortasında dehşet

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi