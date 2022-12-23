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Siirt'te soba gazı zehirlenmesi: Sevim hayatını kaybetti, arkadaşının durumu kritik

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#Siirt#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Zehirlenme
Siirtte soba gazı zehirlenmesi: Sevim hayatını kaybetti, arkadaşının durumu kritik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 14:28

Siirt'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Sevim Çetinkaya (24) hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan arkadaşı S.K. (23) ise hastanede tedaviye alındı.

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Doğan Mahallesi'nde oturan Sevim Çetinkaya ile S.K.'den haber alamayan arkadaşları, evlerine gitti. Çetinkaya ile S.K.'yi baygın bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekibi, 2 arkadaşı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Sevim Çetinkaya hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan S.K. ise Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.

Sevim Çetinkaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Siirtte soba gazı zehirlenmesi: Sevim hayatını kaybetti, arkadaşının durumu kritik

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#Siirt#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Zehirlenme

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