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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Siirt'te silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

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Siirt'te silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
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SİİRT’te, 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan aranan M.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan aranan M.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. M.Y.'nin kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y., adliyeye sevk edildi.

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