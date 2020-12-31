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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Siirt'te PKK'ya ait silah ele geçirildi

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Siirt'te PKK'ya ait silah ele geçirildi
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SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 Kalaşnikof silah ele geçirildi.

Siirtte PKKya ait silah ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğanköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Arazi arama-tarama çalışmalarında teröristlere ait 2 Kalaşnikof silah, 1 şarjör, 30 elektrikli fünye ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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