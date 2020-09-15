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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Siirt'te PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

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Siirt'te PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi
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SİİRT'te devam eden 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, tespit edilecek teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kış üslenmesi olarak kullanılabilecek sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu' devam ediyor. Operasyonda, sığınak ve barınaklar ile toprak altına gizlenmiş şekilde kış üslenmesi için stok yapılan bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel alanlar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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