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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Siirt'te PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi

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Siirt'te PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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SİİRT’in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 30 Ağustos günü, Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40' operasyonu düzenlendi. Jandarma özel operasyon taburu, jandarma ve polis özel harekat ekipleri, komandolar ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu sığınık kullanılamaz hale getirildi.

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