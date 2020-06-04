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SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi

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Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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SİİRT'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Uzman Çavuş. Emre Dut' operasyonu düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınağı kullanılamaz hale getirirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.

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