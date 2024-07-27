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Siirt'te PKK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

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#Siirt Valiliği#PKK Propagandası#PKK/KCK
Siirtte PKK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 02:39

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı görüntülerde tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, video kaydındaki kişilerin kimlik tespitleri yapılmış ve 26.07.2024 günü Siirt ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir” denildi.

 
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#Siirt Valiliği#PKK Propagandası#PKK/KCK

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