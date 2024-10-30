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Siirt’te PKK operasyonu: Turuncu kategorideki 2 terörist öldürüldü

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#Ali Yerlikaya#Siirt#PKK
Siirt’te PKK operasyonu: Turuncu kategorideki 2 terörist öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’in Pervari İlçesi kırsalında yapılan Gürz-24 operasyonunda, terörden arananlar listesinde ‘Turuncu’ kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ‘Ferhat Serhildan’ kod adlı İlhan Tekinalp ile ‘Devrim Cudi’ kod adlı Recep Kipçak isimli teröristlerin, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gürz-24 Operasyonu’nda etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Siirt’te PKK operasyonu: Turuncu kategorideki 2 terörist öldürüldü

SİHA VE ATAK DA KATILDI

J-SİHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri destekli jandarma özel harekât, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla yapılan operasyonlarda teröristlerle temas sağlandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, “Sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023’te Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi” dedi.    

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#Ali Yerlikaya#Siirt#PKK

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