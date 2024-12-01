Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Nusret Gergef hayatını kaybetti

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Barış Mahallesi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Nusret Gergef yönetimindeki 56 ABD 462 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 KBU 325 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gergef yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nusret Gergef, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gergef, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)