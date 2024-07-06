Siirt'te örtü yangını: Kontrol altına alındı

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Baykan ilçesi kırsalında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan Mahmut Eminanç, dumandan etkilendi. Eminanç’a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

BİR ÖRTÜ YANGINI DAHA

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki bölgede öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında saat 14.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını da yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.