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Siirt’te Nevruz Bayramı kutlandı

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#Siirt#Nevruz#Bayram
Siirt’te Nevruz Bayramı kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 16:20

Siirt’te 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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Siirt Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda Nevruz Bayramı programı düzenlendi. Programa İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, kurum müdürleri ve birçok kişi katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmaların ardından demir dövülerek nevruz ateşi yakıldı ve yumurta tokuşturuldu. Protokol üyelerinin demiri dövmesinden sonra katılımcılar yakılan nevruz ateşinin üstünden atladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir kutlama yapıldığını ifade ederek, “Bugünü daha renkli daha çeşitli ve coşkulu etkinliklerle kutlamak isterdik. Ancak malumunuz olduğu üzere ülkemizin geçtiğimiz ay yaşamız olduğu asrın felaketi nedeniyle bu yıl sade bir şekilde bahara yeni yeni bir yıla hoş geldiniz diyoruz. Rabbim bir daha böyle bir acıyı milletimize göstermesin. 11 ilimizde depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

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Siirt’te Nevruz Bayramı kutlandı

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#Siirt#Nevruz#Bayram

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